В Славянске на территории больницы произошел мощный взрыв (фото)

Инцидент произошел во время прохождения факельного шествия

В Славянске сегодня вечером на территории местной больницы прогремел взрыв, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел во дворе травматологического отделения по улице Шевченко около 17:30.

"Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно – оперативная группа отдела полиции", – сообщили правоохранители.

Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия. Колонна в это время проходила от площади Соборной по улице Шевченко.

По предварительным данным причиной взрыва стал взрывпакет.

Напомним, ситуация на Донбассе остается крайне напряженной.