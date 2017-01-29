В Славянске на территории больницы произошел мощный взрыв (фото)
Инцидент произошел во время прохождения факельного шествия
В Славянске сегодня вечером на территории местной больницы прогремел взрыв, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.
Как отметили правоохранители, инцидент произошел во дворе травматологического отделения по улице Шевченко около 17:30.
"Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно – оперативная группа отдела полиции", – сообщили правоохранители.
Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия. Колонна в это время проходила от площади Соборной по улице Шевченко.
По предварительным данным причиной взрыва стал взрывпакет.
Напомним, ситуация на Донбассе остается крайне напряженной.
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