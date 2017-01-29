В Славянске на территории больницы произошел мощный взрыв (фото)

Сегодня, 20:01

Инцидент произошел во время прохождения факельного шествия

В Славянске сегодня вечером на территории местной больницы прогремел взрыв, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел во дворе травматологического отделения по улице Шевченко около 17:30.

"Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно – оперативная группа отдела полиции", – сообщили правоохранители.

Взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия. Колонна в это время проходила от площади Соборной по улице Шевченко.

По предварительным данным причиной взрыва стал взрывпакет.

Напомним, ситуация на Донбассе остается крайне напряженной.
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Автор:

Дмитрий Сопкин

Источник:

"Сегодня"

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