В Славянске пассажирские автобусы устроили жесткий таран (фото)
Серьезное ДТП чудом обошлось без человеческих жертв
В Славянске два автобуса устроили жестокое ДТП. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня.
"Автобус "Сетра" под управлением 28-летнего жителя Луганской области, двигаясь со стороны микрорайона "Химик", совершил наезд на автобус "ПАЗ", который стоял на остановке, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина", – пояснили в ведомстве.
От удара один из пассажиров рейсового автобуса "ПАЗ" получил легкие телесные повреждения.
Согласно заключению экспертизы, оба водителя в момент аварии не находились в состоянии опьянения.
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