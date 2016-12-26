В Славянске пассажирские автобусы устроили жесткий таран (фото)

В Славянске два автобуса устроили жестокое ДТП. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня.

"Автобус "Сетра" под управлением 28-летнего жителя Луганской области, двигаясь со стороны микрорайона "Химик", совершил наезд на автобус "ПАЗ", который стоял на остановке, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина", – пояснили в ведомстве.

От удара один из пассажиров рейсового автобуса "ПАЗ" получил легкие телесные повреждения.

Согласно заключению экспертизы, оба водителя в момент аварии не находились в состоянии опьянения.