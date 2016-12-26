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В Славянске пассажирские автобусы устроили жесткий таран (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/72_main.1482767243.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/72_tn.1482767243.jpg Донбасс Серьезное ДТП чудом обошлось без человеческих жертв

В Славянске пассажирские автобусы устроили жесткий таран (фото)

Сегодня, 17:44

Серьезное ДТП чудом обошлось без человеческих жертв

В Славянске два автобуса устроили жестокое ДТП. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня.

"Автобус "Сетра" под управлением 28-летнего жителя Луганской области, двигаясь со стороны микрорайона "Химик", совершил наезд на автобус "ПАЗ", который стоял на остановке, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина", – пояснили в ведомстве.

От удара один из пассажиров рейсового автобуса "ПАЗ" получил легкие телесные повреждения.

Согласно заключению экспертизы, оба водителя в момент аварии не находились в состоянии опьянения.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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