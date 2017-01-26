В Славянске прокурора уволили с работы из-за плохих манер

Вчера, 16:51

Мужчина устроил скандал с полицией на блокпосту

Прокурора уволили. Фото: the-1.ru
Прокурора уволили. Фото: the-1.ru

В Славянске по итогам служебной проверки уволен сотрудник прокуратуры. Как рассказали в прокуратуре Донецкой области, поводом стало нарушение Кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры.

"8 ноября 2016 года временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Славянской местной прокуратуры, в рабочее время находясь в автомобиле, на блокпосту, расположенном на трассе "Киев – Довжанский", не остановился по законному требованию работника Славянского отдела полиции, из-за чего последний был вынужден применить огнестрельное оружие путем осуществления предупредительных выстрелов в воздух", – пояснили в прокуратуре.

В ходе служебной проверки факты нарушения работником прокуратуры требований Закона Украины "О прокуратуре" и правил прокурорской этики нашли свое подтверждение
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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