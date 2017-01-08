В Славянске пьяный водитель устроил смертельное ДТП
В результате аварии погибли две женщины
В Славянске жервтами ДТП стали два человека. По информации полиции Донецкой области, авария произошла минувшей ночью.
"26-летний водитель автомобиля "Хюндай", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия два пассажира погибли – женщины 23 и 26 лет", – рассказали правоохранители.
Еще два пассажира пострадали – 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.
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