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В Славянске пьяный водитель устроил смертельное ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7863/13_main.1483869642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/13_tn.1483869642.jpg Донбасс В результате аварии погибли две женщины

В Славянске пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Сегодня, 11:58

В результате аварии погибли две женщины

Жертвами аварии стали два человека. Фото: blacksea.tv
Жертвами аварии стали два человека. Фото: blacksea.tv

В Славянске жервтами ДТП стали два человека. По информации полиции Донецкой области, авария произошла минувшей ночью.

"26-летний водитель автомобиля "Хюндай", находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате происшествия два пассажира погибли – женщины 23 и 26 лет", – рассказали правоохранители.

Еще два пассажира пострадали – 29-летняя женщина и 30-летний мужчина.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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