В Славянске вспыхнула африканская чума свиней (видео)

На всех выездах из района дежурят полицейские, чтобы не допустить вывоза мяса или животных с зоны карантина

В Славянске зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Ветеринары уничтожили шесть животных и объявили карантин.

Вокруг участка, где обнаружили опасный вирус, объявили трехкилометровую карантинную зону. Туда не пускают никого, кроме местных жителей. Обязательно – санитарная обработка обуви и автомобиля.

"Ну, обработал, я думаю, ничего страшного в этом нет. Сейчас вещи есть более страшные. А это такое – болезнь есть болезнь. У людей, у животных", – говорит Владимир житель Славянска

На всех выездах из Славянского района дежурят полицейские, чтобы не допустить вывоза мяса или животных с зоны карантина.

"Есть перечень документов, выданных санитарно-ветеринарной службой. Если эти документы в полном объеме присутствуют, то, естественно, будет продукция пропущена. Если документов не будет, то будет вызываться на место санэпидемстанция", – объяснил Роман Курский, начальник сектора предупредительной деятельности Славянского отдела полиции.

Врачи выясняю, откуда взялась африканская чума в городе. Предварительные результаты уже есть.

"Основная версия – это скармливание домашнему поголовью пищевых отходов. Пищевых отходов человека, в которых и находился этот вирус. Проверяются другие версии, производится расследование", – уточнил Владимир Кирилюк, начальник отдела Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов в Донецкой области.

Вспышка заболевания сильно напугала местных животноводов и фермеров.

"Здесь сразу пошли тревожные звонки ко мне, как так. Что будет с нашими свиньями? И ничего не будет. Если они здоровы, то они будут вакцинированы и доживут свой свиной возраст нормально", – сказал Юрий Подлесный, заместитель городского головы Славянска.

Для человека вирус опасности не представляет. А вот по доходам фермеров ударит сильно.

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