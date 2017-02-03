В СММ ОБСЕ поддержали призыв Совбеза ООН по Авдеевке

Сегодня, 12:37

Глава мониторинговой миссии Апакан призвал все стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы обеспечить защиту гражданского населения

Эртугрул Апакан. Фото: Facebook / СММ ОБСЕ
Эртугрул Апакан. Фото: Facebook / СММ ОБСЕ

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртургул Апакан повторил заявление Совета Безопасности ООН от 31 января, призывающее к немедленному прекращению огня и призыв Трехсторонней контактной группы по Донбассу от 1 февраля к полному прекращению огня. Об этом сообщает сегодня пресс-служба СММ ОБСЕ.

"Голоса международного сообщества однозначны – насилие должно прекратиться", – сказал Апакан в связи с эскалацией насилия в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецка на востоке Украины.

"Беспорядочное применение силы, особенно тяжелого вооружения, в густонаселенных районах, которое приводит к росту количества смертей и травм среди гражданского населения, неприемлемо. Мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия, чтобы обеспечить защиту гражданского населения и жизненно важных объектов инфраструктуры, а также для стабилизации ситуации", – подчеркнул глава СММ ОБСЕ.

Как отмечается в сообщении, СММ в настоящее время находится на месте событий, "пытаясь содействовать локальному прекращению огня для обеспечения ремонта критически важных объектов инфраструктуры и нормализации ситуации для гражданского населения".

Апакан добавил, что СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ к вышеуказанным районам, "чтобы обеспечить проверки соблюдения обязательств сторон о прекращении огня и выводе оружия".

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

1 февраля, несмотря на достигнутые договоренности о перемирии, в районе Авдеевки группа ремонтников была обстреляна боевиками.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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