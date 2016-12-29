В Торецке девушка жестоко убила любовницу отца

В Торецке 23-летняя девушка, находясь в нетрезвом состоянии, во время драки убила 35-летнею сожительницу своего отца.

Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"Полицейские установили, что незадолго до драки к хозяину дома, который жил со своей сожительницей, в гости пришла дочь. Кампания решила устроить небольшое застолье, и во время употребления спиртных напитков между двумя женщинами возникла ссора. Дочь хозяина стала агрессивно себя вести и начала бить свою оппонентку. Она наносила удары по голове и лицу женщины, даже когда последняя упала. После нанесения побоев злоумышленница, оставив потерпевшую на полу, пошла к соседу, где пыталась скрыть следы, постирав испачканную одежду. От полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась на месте", – отмечают правоохранители.

Полицейские нашли подозреваемую в течение часа. Сейчас она задержана и дает показания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области молодые девушки до смерти избили мужчину.