В Торецке сгорело авто активиста

Вчера, 11:16

По данным правоохранителей, инцидент произошел минувшей ночью 


Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция

Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция

Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция

Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция

В  Торецке сгорел автомобиль. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел минувшей ночью в пер. Магнитогорском.

"Микроавтобус принадлежит местному жителю, руководителю общественной организации. Полицейские, осмотрев место происшествия, собрали необходимые вещественные доказательства. Причина возгорания устанавливается, рассматриваются все версии, не исключается поджог автомобиля", – пояснили в полиции.

Сейчас проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. 

Напомним, в Харькове ночью подожгли два дорогих автомобиля.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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