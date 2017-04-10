В Торецке сгорело авто активиста
По данным правоохранителей, инцидент произошел минувшей ночью
Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция
Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция
Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция
Инцидент произошел минувшей ночью. Фото: полиция
В Торецке сгорел автомобиль. Как сообщает полиция Донецкой области, инцидент произошел минувшей ночью в пер. Магнитогорском.
"Микроавтобус принадлежит местному жителю, руководителю общественной организации. Полицейские, осмотрев место происшествия, собрали необходимые вещественные доказательства. Причина возгорания устанавливается, рассматриваются все версии, не исключается поджог автомобиля", – пояснили в полиции.
Сейчас проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления.
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