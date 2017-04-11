В тюрьме умер пастор-педофил из Мариуполя

В Софиевской исправительной колонии вчера скончался пастор церкви из Мариуполя Николай Иващенко, который был приговорен к 13-летнему сроку заключения за изнасилование и развращение 13 несовершеннолетних девочек.

В марте, несмотря на все апелляции, суд, который длился несколько лет, оставил в силе приговор Иващенко. В начале апреля он был переведен из Мариупольского СИЗО в Днепропетровскую область, где находится единственная в стране колония для людей с инвалидностью.

"Предварительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.