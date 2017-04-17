В Волновахе задержали тюремщика боевиков

На ж\д вокзале Волновахи задержали 32-летнего пособника боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Полицейские заметили летнего мужчину, который пытался поехать к матери в Кропивницкий. Гражданин нервничал и избегал встречи с нарядом полиции", – рассказали правоохранители.



Как оказалось, в ряды противника мужчина вступил в сентябре 2015 года, намереваясь обогатиться. После чего в должности младшего инспектора надзора и безопасности охранял заключенных в Макеевской исправительной колонии № 97.

"Через 3 месяца он решил покинуть неперспективную работу, где платили меньше 2 тысяч гривен и уволился. С тех пор мужчина нигде не работал и проживал по месту жительства вместе с семьей. При первой попытке покинуть оккупированную территорию бывший боевик был задержан полицейскими", – пояснили в ведомстве.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донбасса растет социальное напряжение. Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, местные жители собираются выдвинуть свои требования боевикам.