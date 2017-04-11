В Запорожье задержали приехавшего подлечиться боевика

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В Запорожье задержали боевика. Фото: AFP
В Запорожье задержали боевика. Фото: AFP

В Запорожье задержали боевика самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии, в том числе – под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений", – пояснили в ведомстве.

В Запорожье боевик прибыл в начале апреля на лечение, так как, по его словам, на временно оккупированных территориях лекарства или отсутствуют, или стоят очень дорого.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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