В Запорожье задержали приехавшего подлечиться боевика
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В Запорожье задержали боевика самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии, в том числе – под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений", – пояснили в ведомстве.
В Запорожье боевик прибыл в начале апреля на лечение, так как, по его словам, на временно оккупированных территориях лекарства или отсутствуют, или стоят очень дорого.
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