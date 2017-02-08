Важно, чтобы электростанции получали уголь: как в ЕС отреагировали на блокаду Донбасса

Сегодня, 17:57

За ситуацией следят международные партнеры Украины 

Блокада Донбасса может привести к веерным отключениям электроэнергии. Фото: архив
Блокада Донбасса может привести к веерным отключениям электроэнергии. Фото: архив

В Украине уже несколько недель продолжается блокада железнодорожных путей на Донбассе. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железной дороги, однако ситуация остается напряженной. Представительства международных дипломатических миссий внимательно следят за ситуацией.

Так, на данный момент позицию по поводу блокады Донбасса формируют в Брюсселе, рассказали "Сегодня" в представительстве ЕС в Украине. "Мы сейчас работаем, изучаем вопрос. Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даем. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе", – говорит пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

В то же время в посольстве Великой Британии отмечают: важно, чтобы украинские электростанции не остались в результате блокады без угля.

"Мы следим за ситуацией. Важно, чтобы украинские электростанции имели достаточно запасов для обеспечения потребностей населения в этот очень холодный зимний период", – сообщили в посольстве.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".

Но первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.
Донбасс, ЕС, правоохранители, производство, холодный, электростанции, Мельничук

Вы сейчас просматриваете новость "Важно, чтобы электростанции получали уголь: как в ЕС отреагировали на блокаду Донбасса ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевик Михаил "Гиви" Толстых убит в Донецке. Фото: из открытых источников

Россия решила сменить "руководство" боевиков на Донбассе – Карасев об убийстве "Гиви"

Сегодня, 11:01

По мнению эксперта, этого стоило ожидать раньше, потому что военный период этих неконтролируемых территорий подходит к концу

Донбасс

Боевик "Гиви" убит на Донбассе. Фото: AFP

"Гиви" в театр поедет: реакция соцсетей на ликвидацию боевика

Сегодня, 11:09

Мало кто расстроился смерти одиозного бандита на Донбассе

Донбасс

Дмитрий Песков. Фото: ТАСС

У Путина прокомментировали ликвидацию "Гиви"

Сегодня, 11:46

Дмитрий Песков отверг любую причастность России к случившемуся

Донбасс

Боевики паникуют. Фото: AFP

Боевики впадают в панику - ИС

Сегодня, 12:02

Сторонники псевдореспублик готовятся бежать в любой момент

Украина

Студентов Донбасса хотят привлечь в украинские ВУЗы. Фото: "Хвиля"

Дети с Донбасса будут учиться за счет государства

Сегодня, 12:12

Студентам должны будут  предоставлять социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и обеспечивать учебниками

Общество

Михаил "Гиви" Толстых. Фото: из открытых источников

Как украинские политики и эксперты отреагировали на смерть "Гиви"

Сегодня, 13:47

В рядах боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" продолжаются зачистки

Донбасс

На Донбассе готовят провокацию. Фото: AFP

Разведка раскрыла коварный план россиян на Донбассе

Сегодня, 14:47

Противник при помощи провокаторов готовит очередную фальшивку

Украина

Убрать Гиви могли, чтобы забрать его куш от мародерской выручки. Фото: AFP

Убийство "Гиви": версии и детали

Сегодня, 17:32

Толстых убрали спецслужбы России, убили свои или смерть инсценировали

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования