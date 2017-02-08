Важно, чтобы электростанции получали уголь: как в ЕС отреагировали на блокаду Донбасса

В Украине уже несколько недель продолжается блокада железнодорожных путей на Донбассе. Правоохранители открыли уголовное производство по факту блокирования железной дороги, однако ситуация остается напряженной. Представительства международных дипломатических миссий внимательно следят за ситуацией.

Так, на данный момент позицию по поводу блокады Донбасса формируют в Брюсселе, рассказали "Сегодня" в представительстве ЕС в Украине. "Мы сейчас работаем, изучаем вопрос. Мы следим, анализируем, изучаем ситуацию. Но пока комментарии не даем. Позиция вырабатывается. Мы не можем сами от себя сказать, консультируемся с коллегами в Брюсселе", – говорит пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

В то же время в посольстве Великой Британии отмечают: важно, чтобы украинские электростанции не остались в результате блокады без угля.

"Мы следим за ситуацией. Важно, чтобы украинские электростанции имели достаточно запасов для обеспечения потребностей населения в этот очень холодный зимний период", – сообщили в посольстве.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар".

Но первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих айдаровцев. По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.