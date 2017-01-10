Верните назад лицо: медики рассказали о страшных ранах бойца с Донбасса

Украинские врачи сохранили жизнь очередному раненому бойцу с Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач госпиталя им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Олег, 35 лет, из Хмельницкой области. Отец умер, мать работает и живет в России. Жена, уже бывшая, не пишет. Ранен при минометном обстреле в Авдеевке. Минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, разрыв барабанной перепонки, перелом скуловой кости, два осколка прошли под глазом, остановившись в полсантиметре от мозга", – рассказал Рыженко.

По его словам, раненый служил на Донбассе с 2015 года.

"Я родился в рубашке – глаз целый, мозг целый, только лицо перекошено. После операции – верните назад", – процитировал Рыженко раненого бойца.

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.