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Верните назад лицо: медики рассказали о страшных ранах бойца с Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7868/48_main.1484046738.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/48_tn.1484046738.jpg Донбасс Несмотря на травмы, военных сохранил оптимизм

Верните назад лицо: медики рассказали о страшных ранах бойца с Донбасса

Сегодня, 13:10

Несмотря на травмы, военных сохранил оптимизм

Врачи рассказали о ранах бойца с Донбасса. Фото: AFP
Врачи рассказали о ранах бойца с Донбасса. Фото: AFP

Украинские врачи сохранили жизнь очередному раненому бойцу с Донбасса. Об этом на своей странице в соцсети рассказал главврач госпиталя им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Олег, 35 лет, из Хмельницкой области. Отец умер, мать работает и живет в России. Жена, уже бывшая, не пишет. Ранен при минометном обстреле в Авдеевке. Минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, разрыв барабанной перепонки, перелом скуловой кости, два осколка прошли под глазом, остановившись в полсантиметре от мозга", – рассказал Рыженко.

По его словам, раненый служил на Донбассе с 2015 года.

"Я родился в рубашке – глаз целый, мозг целый, только лицо перекошено. После операции – верните назад", – процитировал Рыженко раненого бойца.

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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