Вкусно и массово: Мариуполь отметил День Независимости

Сегодня, 01:54

Накануне праздника в центре города с явился цветочный сине-желтый флаг


Молитва за Украину, живой флаг и украинская кухня. Вкусно и массово День Независимости праздновал Мариуполь. Горожан угощали национальными блюдами. Повара раскрывали всем желающим свои рецепты. А накануне праздника в центре города с явился цветочный сине-желтый флаг. Эта клумба стала неожиданностью. Еще один сюрприз ждал военных, которые удерживают позиции на подступах к Мариуполю. Им передали каравай, привезенный специально с Сорочинской ярмарки.

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"Мариуполь сегодня живет полной жизнью, мирной жизнью. Вы видите, сколько сегодня пришло людей на празднование Дня независимости нашей страны, сколько детей?! На последнем матче футбольном, котором я был, играли "Карпаты", не побоявшиеся приехать из города Львова, пришло столько детей! Пришли беременные женщины – поддержать наш футбольный клуб "Мариуполь", – говорит Вадим Бойченко городской голова.

Напомним, вчера, 24 августа,  Украина отпраздновала День независимости. Утром президент Порошенко с семьей принял участие в молитве за Украину, а на Майдане в Киеве почтили минутой молчания память погибших во время войны на Донбассе. Также президент присвоил двум бойцам АТО звание Героя Украины. Торжественные мероприятия прошли и в других городах Украины.
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