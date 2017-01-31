Власти готовы к эвакуации населения Авдеевки в случае морозов – Жебривский

Сегодня, 22:16

По его словам, сегодня катастрофы особо нет

Павел Жебривский, фото Facebook
Павел Жебривский, фото Facebook

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский прокомментировал ситуацию в прифронтовой Авдеевке Донецкой области и рассказал о возможной эвакуации жителей.

"Сегодня катастрофы особо нет. В магазинах есть продукты питания, есть хлеб. Мы развернули 11 пунктов обогрева. Совместно с Национальной гвардией обеспечили горячим питание. На всякий случай подготовили алгоритм эвакуации людей", – следует из заявления Жебривского процитированного в сюжете "Общественного ТВ Донбасса" во вторник вечером.

Глава облгосадминистрации отметил, что готовы к эвакуации населения в случае снижения температуры в жилых помещениях ниже 8 градусов мороза. За один раз удастся вывезти более 4 тысяч человек, отметил он.

Также в ДонОГА подчеркнули, что разработали алгоритм слива воды из системы для недопущения ее разморозки.

По словам Жебривского, на сегодня в Авдеевке находится около 22 тыс. человек, 6 тыс. из которых проживает в частных дома с автономным отоплением.
продукты, человек, вывезти, питание, хлеб, катастрофы, власти, жебривский, заявления, авдеевка, ДонОГА, алгоритм
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Власти готовы к эвакуации населения Авдеевки в случае морозов – Жебривский". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Марьяна Беца, фото qha.com.ua

Украина на заседании ОБСЕ заявила о нарушении Россией минских договоренностей

Сегодня, 21:59

Также украинская делегация рассказала о количестве погибших и раненых в боях возле Авдеевки  

Донбасс

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Фото: ТАСС

Представители России сорвали скайп-конференцию контактной группы по Авдеевке - источник

Сегодня, 21:31

Представители РФ в одностороннем порядке отказались от участия в скайп-конференции Трехсторонней контактной группы

Донбасс

фото Муса Магомедов/Facebook

Перебит единственный железнодорожный путь, соединяющий Авдеевский коксохим с украинским "материком"

Сегодня, 21:29

Магомедов надеется на скорое восстановление ж/д путей

Донбасс

Владимир Гройсман, фото УНИАН

Гройсман заявил, что ситуация в Авдеевке полностью контролируемая

Сегодня, 21:15

На улице снова слышны обстрелы окраин города

Донбасс

Авдеевка. Фото: akhz.metinvestholding.com

Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил в Авдеевку 10 тысяч тонн продуктов

Сегодня, 21:13

Продукты в магазинах пока есть, но будущее людей пугает, боятся, что из-за обстрелов прилавки опустеют

Донбасс

Из авдеевской больницы эвакуированы все больные, фото wikimapia.org

Из авдеевской больницы эвакуированы все больные

Сегодня, 20:44

Однако операционные палаты могут принимать больных благодаря генераторам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования