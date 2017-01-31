Власти готовы к эвакуации населения Авдеевки в случае морозов – Жебривский

По его словам, сегодня катастрофы особо нет

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский прокомментировал ситуацию в прифронтовой Авдеевке Донецкой области и рассказал о возможной эвакуации жителей.

"Сегодня катастрофы особо нет. В магазинах есть продукты питания, есть хлеб. Мы развернули 11 пунктов обогрева. Совместно с Национальной гвардией обеспечили горячим питание. На всякий случай подготовили алгоритм эвакуации людей", – следует из заявления Жебривского процитированного в сюжете "Общественного ТВ Донбасса" во вторник вечером.

Глава облгосадминистрации отметил, что готовы к эвакуации населения в случае снижения температуры в жилых помещениях ниже 8 градусов мороза. За один раз удастся вывезти более 4 тысяч человек, отметил он.

Также в ДонОГА подчеркнули, что разработали алгоритм слива воды из системы для недопущения ее разморозки.

По словам Жебривского, на сегодня в Авдеевке находится около 22 тыс. человек, 6 тыс. из которых проживает в частных дома с автономным отоплением.