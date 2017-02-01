Водой Донецк будут обеспечивать только по ночам

Сегодня, 15:29

В данный момент специалисты КП "Донецкгорводоканал" задействуют все усилия на нормализацию водоснабжения

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В связи с остановкой работы Верхнекальмиусской фильтровальной станции, КП "Донецкгорводоканал" переходит на ночной режим подачи воды в городе Донецке и городе Моспино,  передает сайт 62.ua.

В данный момент специалисты КП "Донецкгорводоканал" задействуют все усилия на нормализацию водоснабжения и сохранение запасов воды для сетей теплоснабжения.

Ранее компания "Вода Донбасса" сообщила, что 1 февраля в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. Поврежден 3-й электрический ввод (линия электропередачи 35 кВ).

Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью, говорится в сообщении компании.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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