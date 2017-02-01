Воду дали, а света нет: Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке

Вчера Кабмин Украины провел заседание штаба по ситуации в Авдеевке. Штаб возглавил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По словам министра, были рассмотрены все кризисные сценарии.

"Поддерживается температурный режим в 153 многоэтажных домах на уровне от 12 до 15 градусов. Сегодня обеспечена подача питьевой воды в эти дома. Но с другой стороны, энергоснабжение до сих пор отсутствует. Аварийно-спасательные и ремонтные бригады находятся в состоянии полной готовности, чтобы выдвинуться на место для восстановления энергоснабжения. Так же и саперные бригады, которые должны пройти и разминировать, потому что непосредственно 29 – 31 января было выпущено большое количество снарядов, около 30% которых не разорвалось. Сегодня нам мешает только отсутствие режима тишины - самое главное, это район промзоны и Старой Авдеевки", – отчитался министр.

Он отметил, что Авдеевский коксохимический завод работает в трехсменном режиме.

"То, что нужно было от центральных органов власти и местной администрации, было обеспечено – с точки зрения разворачивания городка, который обеспечивает сегодня питанием, теплом, а также непосредственно продуктами питаниями людей, которые обращаются туда за помощью. На утро туда обратилось около 800 человек", – отметил Зубко.

По заданию премьер-министра кризичный штаб определил школу, в которой будет организован дневной лагерь, где будут работать с детьми.

"Из соседних областей (в частности Днепропетровской) обеспечен подвоз дополнительной бутылированной воды, а также гуманитарной помощи, которая предоставляется от областных и городских администраций, а также центрального уровня. Сегодня главное – это психологическое состояние людей, которые в условиях постоянных обстрелов все-таки ходят на работу, воспитывают детей", – рассказал Зубко.

Напомним, с 29 января вокруг Авдеевки (Донецкая обл.) не прекращаются ожесточенные бои – незаконные вооруженные формирования штурмуют позиции Вооруженных Сил Украины и обстреливалют Авдеевку из различных артиллерийских систем, танков и реактивных систем залпового огня. Из-за повреждения коммуникаций и угрозы гуманитарной катастрофы в городе объявлена чрезвычайная ситуация.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.