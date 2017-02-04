Воды в Авдеевке осталось на 3-4 дня – глава городской администрации

Отфильтрованной воды хватит еще на несколько раз, после этого обеспечивать ею жителей будет ГСЧС

Воду для Авдеевки по централизованному водопроводу подают по часам, примерно раз в сутки, отфильтрованной воды осталось на 3-4 запуска. Об этом сообщил председатель городской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, передает "Радио Свобода".

После этого, по словам Малыхина, питьевой и технической водой жителей города будет обеспечивать Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в районе Авдеевки уже седьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной. 31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.