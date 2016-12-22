Военные дважды отбили штурм на Светлодарской дуге – Минобороны

Сегодня утром боевики дважды пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Так, по данным ведомства, с 09.00 до 09.45 группировки противника общей численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций.

"Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма. Все атаки отражены, противник вынужден был отступить. Потерь среди личного состава нет, потери противника уточняются", – отметили в Минобороны.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.