Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Военные дважды отбили штурм на Светлодарской дуге – Минобороны http://www.segodnya.ua/img/article/7820/74_main.1482413248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/74_tn.1482413248.jpg Донбасс Противник сегодня пытался дважды идти на прорыв

Военные дважды отбили штурм на Светлодарской дуге – Минобороны

Сегодня, 15:25

Противник сегодня пытался дважды идти на прорыв

Боевики вновь пошли в атаку. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
Боевики вновь пошли в атаку. Фото: Союз "Народная память"

Сегодня утром боевики дважды пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Так, по данным ведомства, с 09.00 до 09.45 группировки противника общей численностью до одного взвода предприняли попытку выбить подразделения Вооруженных Сил Украины с занимаемых позиций.

"Получив отпор, враг повторно предпринял попытку штурма. Все атаки отражены, противник вынужден был отступить. Потерь среди личного состава нет, потери противника уточняются", – отметили в Минобороны.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена. 

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
атака, военные, боевики, плен, штурм, прорыв, потери, позиции, отбили, противник
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Военные дважды отбили штурм на Светлодарской дуге – Минобороны". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Военные понесли нелетальные потери. Фото: unm.org.ua

Боевики вывели из строя военных на Светлодарской дуге

Сегодня, 13:34

Противостояние на этом участке не утихает

Донбасс

Обстрелы не утихают. Фото: unm.org.ua

Самые горячие точки Донбасса 22 декабря: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:16

Противник применил бронетехнику и снайперов

Донбасс

Боевиков оставили без денег. Фото: Союз "Народная память"

Спецслужбы ликвидировали денежный канал боевиков

Сегодня, 12:54

Организатором оказался один из поставщиков продуктов

Донбасс

В сети разоблачили фейки боевиков. Фото: AFP

В сети разоблачили постановочные сюжеты боевиков на Донбассе

Сегодня, 12:00

На съемках противник выдал сам себя

Днепропетровск

Семь бойцов эвакуировали в Днепр. Фото: Facebook / Татьяна Губа

Военным вертолетом в Днепр доставили семь бойцов

Сегодня, 11:08

Один из защитников с осколочными ранениями, военный в тяжелом состоянии, он направлен в областную больницу имени Мечникова  

Донбасс

Боевики обстреляли Авдеевку.

Боевики нанесли удар по Авдеевке

Сегодня, 10:57

Полиция зафиксировала разрушения в жилом секторе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.