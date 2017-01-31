Военный эксперт пояснил, с чем связно обострение ситуации под Авдеевкой

Сегодня, 10:25

Эксперт завил, что Авдеевка сама по себе является ключевой позицией украинской обороне 

Фото: AFP
Фото: AFP

Обострение ситуации под Авдеевкой связано с тем, что этот населенный пункт является ключевой позицией в украинской обороне и вообще на линии фронта. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Авдеевка сама по себе является ключевой позицией в нашей обороне и вообще на линии фронта. Она позволяет держать под контролем Ясиноватскую развязку, и она является своеобразным ключом к Донецку. Кроме того, в ней находится один из самых важных предприятий промышленности Украины – коксохимический комбинат. Авдеевка всегда была на острие атаки", – отметил он.

При этом Грабский добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось контратаковать и занять новую позицию в районе Авдеевки, что также не устраивает боевиков.

По мнению эксперта, обстрел Авдеевки ведут специально подготовленные российские военнослужащие.

"Оператор "Града" – это человек, который имеет очень глубокую базовую подготовку. Есть сомнения, что шахтеры, трактористы будут иметь такую подготовку. Поэтому наиболее вероятно, что операторами и наводчиками "Градов" являются российские военнослужащие", – добавил он.

Напомним, из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.
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