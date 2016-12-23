Военные на Донбассе продолжают нести потери
Боевые действия уносят все новые жизни
Украинские военные вновь понесли потери на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.
По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих погибли. Еще три человека были ранены.
Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.
По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.
Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.
Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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