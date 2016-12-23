Военные на Донбассе продолжают нести потери

Украинские военные вновь понесли потери на Донбассе. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

По его словам, за минувшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих погибли. Еще три человека были ранены.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.