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Военные нанесли урон боевикам: у противника есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7868/71_main.1484049468.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/71_tn.1484049468.jpg Донбасс Украинская разведка рассказала о потерях в рядах сторонников псевдореспублик

Военные нанесли урон боевикам: у противника есть жертвы

Сегодня, 13:55

Украинская разведка рассказала о потерях в рядах сторонников псевдореспублик

Боевики понесли потери. Фото: AFP
Боевики понесли потери. Фото: AFP

Боевики на Донбассе понесли очередные потери. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, по данным ведомства, за период с 2 по 8 января в рядах противника зафиксирован один убитый боевик. 

Еще девять оккупантов получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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