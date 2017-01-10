Военные нанесли урон боевикам: у противника есть жертвы
Украинская разведка рассказала о потерях в рядах сторонников псевдореспублик
Боевики на Донбассе понесли очередные потери. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, по данным ведомства, за период с 2 по 8 января в рядах противника зафиксирован один убитый боевик.
Еще девять оккупантов получили ранения.
Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.
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