Военные нанесли урон боевикам: у противника есть жертвы

Украинская разведка рассказала о потерях в рядах сторонников псевдореспублик

Боевики на Донбассе понесли очередные потери. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, по данным ведомства, за период с 2 по 8 января в рядах противника зафиксирован один убитый боевик.

Еще девять оккупантов получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки боевики 46 раз нарушили режим прекращения огня.