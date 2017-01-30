Военные назвали имена погибших под Авдеевкой бойцов

Отмечается, что в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, получив поддержку от других подразделений

Военные назвали имена четырех погибших под Авдеевкой украинских бойцов.

Как сообщает в Facebook пресс-служба 72-й гвардейской отдельной механизированной бригады (ОМБр), в результате обстрелов позиций ВСУ у Авдеевки четверо военных погибли, еще девять получили ранения.

"Артиллерийские обстрелы города и позиций ВСУ продолжались весь вечер и ночь. К сожалению, во время боя и обстрелов четверо наших военных погибли, девять получили ранения. Светлая память капитану Кизило Андрею Александровичу (02.05.1993 г.р.), младшему сержанту Бальченко Владимиру Ивановичу (04.01.1992 г.р.), солдату Оверченко Дмитрию Александровичу (24.01.1989г.р.), сержанту Крижанскому Владимиру Алексеевичу (24.03.1982 г.р.). Мы не забудем вас, дорогие наши собратья! Вся Украина скорбит за вами...", – говорится в сообщении.

Военные также добавляют, что бой под Авдеевкой продолжается. Ночью его интенсивность несколько уменьшилась, однако утром, 30 января, нарастает снова.

"Получив поддержку от других подразделений бригады, в Авдеевке военнослужащие мужественно держатся на своих позициях, включая захваченные у врага (позиции. – Ред.) в результате решительной контратаки", – отметили в пресс-службе 72-й ОМБр.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.