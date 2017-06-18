Военные назвали самое "горячее" направление Донбасса

Вчера, 18:31

Противник применил широкий спектр вооружения

На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: AFP
На Донбассе не утихают обстрелы. Фото: AFP

Начиная с полуночи боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, более половины обстрелов пришлось на Приморское направление. В частности, противник применил 120-мм минометы у Павлополя и Чермалыка, а в районе Широкино, Водяного и Талаковки – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донецком направлении украинские позиции в пригороде Авдеевки обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, в районе Луганского – автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении военных из Крымского попали под огонь 120-мм минометов. 
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"Сегодня"

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