Военные назвали самое "горячее" направление Донбасса
Противник применил широкий спектр вооружения
Начиная с полуночи боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
По данным ведомства, более половины обстрелов пришлось на Приморское направление. В частности, противник применил 120-мм минометы у Павлополя и Чермалыка, а в районе Широкино, Водяного и Талаковки – гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На Донецком направлении украинские позиции в пригороде Авдеевки обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, в районе Луганского – автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганском направлении военных из Крымского попали под огонь 120-мм минометов.
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