Военные несут новые потери под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

Ситуация на Донецком направлении вблизи Авдеевки остается напряженной. Как сообщает Штаб военной операции, сегодня утром противник продолжил обстрелы из танков и артиллерии.

"Атака велась из населенного пункта Яковлевка и района Спартака. Около 10.30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", – сообщили в Штабе.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.