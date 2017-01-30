Военные несут новые потери под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

Сегодня, 12:51

Противник применил танки и артиллерию

Военные несут потери. Фото: AFP
Военные несут потери. Фото: AFP

Ситуация на Донецком направлении вблизи Авдеевки остается напряженной. Как сообщает Штаб военной операции, сегодня утром противник продолжил обстрелы из танков и артиллерии.

"Атака велась из населенного пункта Яковлевка и района Спартака. Около 10.30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", – сообщили в Штабе.

Напомним, за минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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