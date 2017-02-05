Военные отбили штурм Авдеевки
Противник пытался атаковать украинские позиции двумя группами
Боевики не оставляют попыток захватить Авдеевку. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.
По его словам, обстановка несколько обострилась в субботу после 16 часов.
"Противник двумя группами (в каждой – около 10 человек) атаковал наши позиции с восточного и юго-восточного направлений. Бой длился несколько часов и завершился удачно: мы удержали опорный пункт, и не понесли потерь. Атака сопровождались массовым обстрелом со стороны Ясиноватой", – пояснил Мотузяник.
По его словам, при этом противник применял все имеющееся тяжелое вооружение, кроме "Градов".
Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.
31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.
На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.
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