Военные отбили штурм Авдеевки

Боевики не оставляют попыток захватить Авдеевку. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, обстановка несколько обострилась в субботу после 16 часов.

"Противник двумя группами (в каждой – около 10 человек) атаковал наши позиции с восточного и юго-восточного направлений. Бой длился несколько часов и завершился удачно: мы удержали опорный пункт, и не понесли потерь. Атака сопровождались массовым обстрелом со стороны Ясиноватой", – пояснил Мотузяник.

По его словам, при этом противник применял все имеющееся тяжелое вооружение, кроме "Градов".

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.