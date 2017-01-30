Военные отбили штурм боевиков под Авдеевкой и захватили пленного

Во время вчерашнего боя под Авдеевкой военные дважды отбили штурм боевиков. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, рано утром противник начал массированные обстрелы украинских позиций из минометов и пушек. Через несколько часов после начала артподготовки боевики перешли в наступление: военных атаковали две штурмовые группами, каждая из которых насчитывала 25-30 человек.

"Враждебная авантюра закончилась неудачно – противник был вынужден отступить. Развивая успех, и предупреждая дальнейшие агрессивные действия боевиков, военные овладели одной из передовых позиций противника. Впоследствии боевики совершили еще одну попытку наступления, которая также потерпела фиаско. После этого враг не пытался атаковать, сосредоточившись на стрельбе из тяжелого вооружения", – пояснил Мотузяник.

Во время боя украинские военные взяли в плен боевика. Пленного передали сотрудникам СБУ.

Напомним, украинские военные понесли новые потери под Авдеевкой.