Военные понесли потери: есть погибший

Еще несколько бойцов получили ранения

За минувшие сутки в результате боевых действий украинская сторона понесла потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.

В частности, один боец погиб, двое получили ранения. Кроме того, еще один военный был травмирован.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.