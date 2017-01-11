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Военные понесли потери: есть погибший http://www.segodnya.ua/img/article/7870/95_main.1484120166.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/95_tn.1484120166.jpg Донбасс Еще несколько бойцов получили ранения

Военные понесли потери: есть погибший

Сегодня, 09:33

Еще несколько бойцов получили ранения

Военные понесли потери. Фото: AFP
Военные понесли потери. Фото: AFP

За минувшие сутки в результате боевых действий украинская сторона понесла потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.

В частности, один боец погиб, двое получили ранения. Кроме того, еще один военный был травмирован.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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