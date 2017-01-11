Военные понесли потери: есть погибший
Еще несколько бойцов получили ранения
За минувшие сутки в результате боевых действий украинская сторона понесла потери на Донбассе. Об этом сообщает Штаб военной операции.
В частности, один боец погиб, двое получили ранения. Кроме того, еще один военный был травмирован.
Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
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