Военные понесли потери на Донбассе
Боевики продолжают нарушать достигнутые ранее договоренности
Боевики продолжают договоренности о режиме тишины на время праздников. Об этом сообщает Штаб военной операции.
По данным ведомства, начиная с полуночи противник совершил 24 обстрела из крупнокалиберных минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Противник вел огонь по опорным пунктам фактически вдоль всей линии разграничения. В результате боевых действий четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", – пояснили в Штабе.
Напомним, трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.
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