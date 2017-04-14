Военные понесли потери на Донбассе

Боевики продолжают договоренности о режиме тишины на время праздников. Об этом сообщает Штаб военной операции.

По данным ведомства, начиная с полуночи противник совершил 24 обстрела из крупнокалиберных минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Противник вел огонь по опорным пунктам фактически вдоль всей линии разграничения. В результате боевых действий четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", – пояснили в Штабе.

Напомним, трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников.