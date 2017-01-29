Военные раскрыли цели боевиков в Авдеевской промзоне

Попытка штурма Авдеевской промзоны несет две задачи для боевиков. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Эта провокация имеет не только военную, но и политическую задачу – попытаться обвинить украинские войска в нарушении Минских соглашений. Противнику не удалась реализовать свои намерения: атака провалилась, враг с потерями отступил назад на восток", – пояснил Мотузяник.

По его словам, ключевую роль в провале штурма сыграли профессиональные контрмеры украинских войск.

Напомним, сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.