Военные раскрыли тактику боевиков под Авдеевкой

Сегодня, 13:37

Противник активизировался на правом фланге населенного пункта

Противник бросил в бой танки. Фото: AFP
Противник бросил в бой танки. Фото: AFP

На правом фланге Авдеевки – крайне неспокойная обстановка. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Противник перебросил в район Спартака и Донецкого аэропорта танковое подразделение и вчера бросил его в бой. Позиция "Шахта Бутовка", Опытное и Пески попали под мощный танковый обстрел со времен битвы за Донецкий аэропорт. Также на этих рубежах продолжаются активные минометные и артиллерийские обстрелы со стороны противника. Традиционно, враг открывает огонь с большого расстояния и просто из жилых кварталов Спартака, Ясиноватой и Донецка", – пояснил Мотузяник.

Также достаточно сложная обстановка складывается на Светлодарской дуге и под Горловкой (Зайцево и Верхнеторецкое).

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе збыли обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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