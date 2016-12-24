Боевики с начала "режима тишины" уже более 20 раз обстреляли бойцов

С начала суток члены незаконных вооруженных формирований 23 раза обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения боевой операции с применением автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового вооружения,

"Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды были совершены обстрелы по одной мине калибра 120 мм в районе Талаковки", – сообщает пресс-служба штаба боевой операции.

На Донецком направлении боевики вели обстрелы по районам Светлодарской дуги и Авдеевки.

На Луганском направлении боевики обстреляли Желтое. Наши бойцы не открывали в ответ огонь.

Напомним, 21 декабря Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины призвала к полному прекращению огня с 00:00 24 декабря на Донбассе.

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что режим прекращения огня на Донбассе будет выполняться на постоянной основе.