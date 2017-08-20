Военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов"

Вчера, 19:39

Противник пытается поддерживать дисциплину в своих рядах

Боевиков пугают диверсантами. Фото: AFP
Боевиков пугают диверсантами. Фото: AFP

В рядах противника продолжает ухудшаться обстановка. Об этом сообщили в Штабе АТО.

"Чтобы хоть как-то повысить уровень дисциплины и предотвратить пьянство, главари оккупантов распространяют лживую информацию об активизации украинских разведывательных групп именно на праздники и в выходные дни", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, добавили военные, фиксируются все новые преступления против мирного населения.

"В Докучаевске боевик сбил мотоциклиста и пытался скрыться с места происшествия", – пояснили в Штабе.

Напомним, на Донбассе боевик украл премии у своих соратников и сбежал в РФ.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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