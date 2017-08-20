Военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов"
Противник пытается поддерживать дисциплину в своих рядах
В рядах противника продолжает ухудшаться обстановка. Об этом сообщили в Штабе АТО.
"Чтобы хоть как-то повысить уровень дисциплины и предотвратить пьянство, главари оккупантов распространяют лживую информацию об активизации украинских разведывательных групп именно на праздники и в выходные дни", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, добавили военные, фиксируются все новые преступления против мирного населения.
"В Докучаевске боевик сбил мотоциклиста и пытался скрыться с места происшествия", – пояснили в Штабе.
Напомним, на Донбассе боевик украл премии у своих соратников и сбежал в РФ.
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