Военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов"

Противник пытается поддерживать дисциплину в своих рядах

В рядах противника продолжает ухудшаться обстановка. Об этом сообщили в Штабе АТО.

"Чтобы хоть как-то повысить уровень дисциплины и предотвратить пьянство, главари оккупантов распространяют лживую информацию об активизации украинских разведывательных групп именно на праздники и в выходные дни", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, добавили военные, фиксируются все новые преступления против мирного населения.

"В Докучаевске боевик сбил мотоциклиста и пытался скрыться с места происшествия", – пояснили в Штабе.

Напомним, на Донбассе боевик украл премии у своих соратников и сбежал в РФ.