Военные рассказали о ситуации в Песках: Три дня работала артиллерия

Сегодня, 00:18

В ночь с субботы на воскресенье, когда началось обострение на промзоне

Военные рассказали о ситуации в Песках, фото НТВ
Военные рассказали о ситуации в Песках, фото НТВ

Пески расположены по соседству с окрестностями Донецка и Спартаком, откуда постоянно атакуют промзону Авдеевки, и этому поселку достается, как шутят сами его защитники, за компанию.

На самом же деле здешние бойцы всем, чем могут, поддерживают защитников промки, чем и натыкаются на месть боевиков, говорится в сюжете ТСН.

"В ночь с субботы на воскресенье, когда началось обострение на промзоне, обострение началось и на нашем направлении – на Песках. Начал работать танчик с самого утра, активно работала их артиллерия", – рассказал один из военных, которые держат Пески.

По словам бойцов, в отличие от других участков передовой, где враг активизируется в основном в темное время, по Пескам оккупанты не стесняются стрелять и днем. Для этого применяют ствольную артиллерию, танки, мощные минометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Эти сутки вообще, можно сказать, были спокойные. Трое прошлых работала арта, почти не замолкала", – говорит боец ВСУ.
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