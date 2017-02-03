Военные рассказали о ситуации в Песках: Три дня работала артиллерия

В ночь с субботы на воскресенье, когда началось обострение на промзоне

Пески расположены по соседству с окрестностями Донецка и Спартаком, откуда постоянно атакуют промзону Авдеевки, и этому поселку достается, как шутят сами его защитники, за компанию.

На самом же деле здешние бойцы всем, чем могут, поддерживают защитников промки, чем и натыкаются на месть боевиков, говорится в сюжете ТСН.

"В ночь с субботы на воскресенье, когда началось обострение на промзоне, обострение началось и на нашем направлении – на Песках. Начал работать танчик с самого утра, активно работала их артиллерия", – рассказал один из военных, которые держат Пески.

По словам бойцов, в отличие от других участков передовой, где враг активизируется в основном в темное время, по Пескам оккупанты не стесняются стрелять и днем. Для этого применяют ствольную артиллерию, танки, мощные минометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Эти сутки вообще, можно сказать, были спокойные. Трое прошлых работала арта, почти не замолкала", – говорит боец ВСУ.



