Военные рассказали об апогее обстрелов под Мариуполем

Сегодня, 14:18

Противник ведет обстрелы строго "по расписанию"

Под Мариуполем не утихают залпы. Фото: AFP
Под Мариуполем не утихают залпы. Фото: AFP

На Мариупольском направлении боевые действия идут по всей линии фронта. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, противник применяет тяжелое вооружение и днем, и ночью.

"Статистика свидетельствует, что враждебные обстрелы начинаются сразу же после полуночи, затем прекращаются ближе к рассвету. Утром боевики также нарушают режим тишины. А уже во второй половине дня боевые действия разворачиваются в полную силу, достигая апогея после вечерних сумерек", – пояснил Мотузяник.

Самая сложная обстановка на этом участке, добавил он, сохраняется в Марьинском районе и на участке Павлополь-Широкино. 

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 53 обстрела.

Напомним, боевики нанесли урон военным.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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