Военные рассказали об апогее обстрелов под Мариуполем

На Мариупольском направлении боевые действия идут по всей линии фронта. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По его словам, противник применяет тяжелое вооружение и днем, и ночью.

"Статистика свидетельствует, что враждебные обстрелы начинаются сразу же после полуночи, затем прекращаются ближе к рассвету. Утром боевики также нарушают режим тишины. А уже во второй половине дня боевые действия разворачиваются в полную силу, достигая апогея после вечерних сумерек", – пояснил Мотузяник.

Самая сложная обстановка на этом участке, добавил он, сохраняется в Марьинском районе и на участке Павлополь-Широкино.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 53 обстрела.

Напомним, боевики нанесли урон военным.