Военные сорвали "водный" теракт на Донбассе
Специалисты обезвредили взрывные устройства в Луганской области
На Донбассе предотвратили теракт. Об этом сообщили в Штабе военной операции.
По данным ведомства, инцидент произошел в Луганской области.
"Во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта вдоль канала "Северский Донец – Донбасс", личным составом Центра разминирования обнаружены 3 самодельных взрывных устройства, которые были заложены под водопроводом "Северский Донец – Донбасс", – пояснили в Штабе.
Опасную находку обезвредили, тем самым сорвав замыслы противника.
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