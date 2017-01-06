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Военные сорвали "водный" теракт на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7860/17_main.1483708573.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/17_tn.1483708573.jpg Донбасс Специалисты обезвредили взрывные устройства в Луганской области

Военные сорвали "водный" теракт на Донбассе

Сегодня, 15:14

Специалисты обезвредили взрывные устройства в Луганской области

На Донбассе сорвали теракт. Фото: Союз &quot;Народная память&quot;
На Донбассе сорвали теракт. Фото: Союз "Народная память"

На Донбассе предотвратили теракт. Об этом сообщили в Штабе военной операции.

По данным ведомства, инцидент произошел в Луганской области.

"Во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта вдоль канала "Северский Донец – Донбасс", личным составом Центра разминирования обнаружены 3 самодельных взрывных устройства, которые были заложены под водопроводом "Северский Донец – Донбасс", – пояснили в Штабе.

Опасную находку обезвредили, тем самым сорвав замыслы противника.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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