Военные сорвали "водный" теракт на Донбассе

На Донбассе предотвратили теракт. Об этом сообщили в Штабе военной операции.

По данным ведомства, инцидент произошел в Луганской области.

"Во время проведения инженерной разведки и разминирования в районе населенного пункта вдоль канала "Северский Донец – Донбасс", личным составом Центра разминирования обнаружены 3 самодельных взрывных устройства, которые были заложены под водопроводом "Северский Донец – Донбасс", – пояснили в Штабе.

Опасную находку обезвредили, тем самым сорвав замыслы противника.