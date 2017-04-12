Военных атаковали бронетехника и зенитные установки боевиков

За минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял Марьинку. Украинские морские пехотинцы у Водяного попали под огонь гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра. Снайперы противника активно действовали в районах Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки.

На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов и вооружения БМП боевики обстреливали военных под Опытным. Авдеевку – из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Военные в Луганском попали под огонь зенитной установки ЗУ-23-2 и вооружения БМП.

На Луганском направлении украинские позиции в районе Крымского противник обстрелял из 120-мм минометов и противотанковых гранатометов,.

За минувшие сутки пятеро украинских военных получили ранения.