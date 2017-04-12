Военных атаковали бронетехника и зенитные установки боевиков
Противник ведет активные обстрелы на всех направлениях
За минувшие сутки боевики 45 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из 82-мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял Марьинку. Украинские морские пехотинцы у Водяного попали под огонь гранатометов, вооружения БТР и пулеметов крупного калибра. Снайперы противника активно действовали в районах Водяного, Новотроицкого, Марьинки и Красногоровки.
На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов и вооружения БМП боевики обстреливали военных под Опытным. Авдеевку – из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов. Военные в Луганском попали под огонь зенитной установки ЗУ-23-2 и вооружения БМП.
На Луганском направлении украинские позиции в районе Крымского противник обстрелял из 120-мм минометов и противотанковых гранатометов,.
За минувшие сутки пятеро украинских военных получили ранения.
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