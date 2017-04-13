Военных атаковали бронетехника и ракетные комплексы боевиков

На Донбасс не утихает вооруженное противостояние по всей линии фронта

За минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 120- и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов обстреливали Водяное. Военные в Широкино попали под огонь вооружения БМП и стрелкового оружия. Морпехов под Гнутово обстреливали из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении украинские опорные пункты у Авдеевки и шахты "Бутовка" обстреляли из 120- и 82-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов. Пески и Луганское противник обстрелял из пулеметов крупных калибров.

На Луганском направлении из вооружения БМП обстреливали Крымское, а из гранатометов различных калибров – позиции в районе Катериновки.