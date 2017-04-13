Военных атаковали бронетехника и ракетные комплексы боевиков

Сегодня, 09:24

На Донбасс не утихает вооруженное противостояние по всей линии фронта

Боевики применяют широкий спектр вооружения. Фото: AFP
Боевики применяют широкий спектр вооружения. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 61 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из 120- и 82-мм минометов, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов обстреливали Водяное. Военные в Широкино попали под огонь вооружения БМП и стрелкового оружия. Морпехов под Гнутово обстреливали из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении украинские опорные пункты у Авдеевки и шахты "Бутовка" обстреляли из 120- и 82-мм минометов и противотанковых ракетных комплексов. Пески и Луганское противник обстрелял из пулеметов крупных калибров. 

На Луганском направлении из вооружения БМП обстреливали Крымское, а из гранатометов различных калибров – позиции в районе Катериновки. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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