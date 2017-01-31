Военный эксперт назвал причины обострения ситуации в Авдеевке

Сегодня, 11:19

Также эксперт связал эскалацию боевых действий на Донбассе с внутриполитической обстановкой

Украинские военные отбиваются от навалов врага. Фото: Facebook
Украинские военные отбиваются от навалов врага. Фото: Facebook

Военный эксперт Олег Жданов считает, что активизация обстрелов со стороны боевиков в районе Авдеевки связана с усилением обороны украинскими военными, а также в этом может быть замешан политический момент. Такое мнение высказал он в эфире радиостанции Голос Столицы.

По его словам, обострение может быть связано с тем, что наши военные активно отвечали на обстрелы и нанесли урон противнику.

"Обострение ситуации, если брать непосредственно авдеевскую промзону, связано с тем, что мы проводили мероприятие по усилению боеспособности нашей обороны. После продолжительного беспокоящего огня со стороны противника нанесли ответный удар по их позициям. Откуда корректировался огонь артиллерии и велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате это вылилось в такое противостояние. Наш огонь был довольно удачный. Они понесли потери. В результате подтянули резервы и начался артиллерийский обстрел. Вплоть до того, что дошло до работы танков по нашим позициям", – рассказал Жданов.

Также эксперт связал эскалацию боевых действий с внутриполитической обстановкой.

"Я бы связал это и с внутриполитической обстановкой. Я напомню события на Светлодарской дуге в декабре прошлого года. Они тоже начались как-то параллельно вместе с внутриполитическими нашими проблемами. Сейчас у нас и блокада началась железнодорожного сообщения, и визит президента в Германию. Я думаю, что это как-то связано, не столько напрямую", – пояснил Жданов.

Как сегодня стало известно, российская сторона дала указания боевикам о прекращении обстрелов Авдеевки в период с 10:00 до 17:00. Украинская сторона рассчитывает на прибытие наблюдателей ОБСЕ, пока будет "перемирие".

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
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