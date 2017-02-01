Военный эксперт о "хитрости" и изменении тактики боевиков на Донбассе

Сегодня, 09:14

В последнее время ситуация с боями накалилась по всему фронту на востоке Украины, отмечает Жданов

Боевики стали больше атаковать артиллерией. Фото: &quot;Подробности&quot;
Боевики стали больше атаковать артиллерией. Фото: "Подробности"

Пророссийские боевики на Донбассе изменили тактику ведения боя и теперь стали действовать больше из глубины своих позиций, рассчитывая на артиллерию, которую прячут в жилых кварталах Донецка. Об этом рассказал "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, боевики перестали лезть на рожон на передовой, и стали больше атаковать артиллерией.

"Они усиливают огневые налеты, переходя к обстреливанию тяжелой артиллерией. То есть боевики уходят от переднего края фронта, уходят в глубину и за счет дальности поражения артиллерией наносят удары по украинским позициям. И используют еще одну "хитрость": преимущественно пытаются привязывать позиции своей артиллерии к жилым кварталам, чтобы не было "ответок", – сказал Жданов.

Он отметил, что в последнее время ситуация с боями накалилась по всему фронту.

"Ситуация в Луганской области сильно обострилась. Если раньше эта область была относительно спокойной, то теперь обстреливается все, кроме Станицы-Луганской. "Горячие" направления в Донецкой области: Донецк, Авдеевка, Мариуполь и Докучаевск", – подытожил военный эксперт.

Ранее Олег Ждянов рассказывал, что боевики активизировались в Авдеевке ради взятия под контроль дороги, соединяющей Донецк и Горловку.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

31 января состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором его члены призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня на востоке Украины. Они осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения.

Также в тот день президент Украины Петр Порошенко провел совещание с главами силовых ведомств Украины по ситуации в Авдеевке. Президент призвал международных партнеров отреагировать на эскалацию конфликта на Донбассе и сообщил о гуманитарной ситуации в регионе.

Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боец погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.
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