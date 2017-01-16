Военный эксперт считает, что зимой на Донбассе больших боев не будет

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что до конца зимы ситуация на Донбассе сохраниться примерно на том же уровне, что и сейчас. Такое мнение он высказал в интервью Online.ua.

По его мнению, декабрьские бои на Светлодарской дуге, в которых обе стороны конфликта понесли серьезные потери, были лишь разведкой боем для россиян.

"Сейчас воевать можно, можно проводить широкомасштабные операции. А будут воевать, или все будет на уровне перестрелок и стычек? Скорее всего, не будут воевать. Хотя, гарантию дать не могу, так как не участвую в формировании оперативных планов. А если бы участвовал, то вам бы не сказал. Но как аналитик считаю, что зимний боевой сезон пройдет в теперешнем режиме", – сказал Фельгенгауэр.

В январе исполняется ровно 1000 дней с того момента как на Донбассе начались боевые действия. 13 апреля 2014 года СНБО объявил о начале антитеррористической операции в Славянске, а уже 14 числа указ был подписан и.о. президента Украины Турчиновым. В самом начале боевые действия развернулись в Славянске Донецкой области, и пока в Донецке ограничивалось лишь митингами и захватами административных зданий, ползучая зараза войны начала распространяться на остальные города – Константиновку, Краматорск, Горловку.

Как заявлял третий президент Украины Виктор Ющенко, на данный момент Украина не знает, как победить Россию и вернуть мир на свои земли.

В свою очередь американский эксперт отмечал, что, если Россия решит попробовать завоевать всю Украину, Кремлю потребуются до 866 тысяч военнослужащих, потери будут огромными с обеих сторон.