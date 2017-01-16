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Военный эксперт считает, что зимой на Донбассе больших боев не будет http://www.segodnya.ua/img/article/7885/32_main.1484557231.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/32_tn.1484557231.jpg Донбасс Масштабные операции можно проводить и зимой, однако, скорее всего, дело ограничится перестрелками, считает эксперт

Военный эксперт считает, что зимой на Донбассе больших боев не будет

Сегодня, 11:00

Масштабные операции можно проводить и зимой, однако, скорее всего, дело ограничится перестрелками, считает эксперт

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Фото: mozgovoyshturm.ru
Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Фото: mozgovoyshturm.ru

Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что до конца зимы ситуация на Донбассе сохраниться примерно на том же уровне, что и сейчас. Такое мнение он высказал в интервью Online.ua.

По его мнению, декабрьские бои на Светлодарской дуге, в которых обе стороны конфликта понесли серьезные потери, были лишь разведкой боем для россиян.

"Сейчас воевать можно, можно проводить широкомасштабные операции. А будут воевать, или все будет на уровне перестрелок и стычек? Скорее всего, не будут воевать. Хотя, гарантию дать не могу, так как не участвую в формировании оперативных планов. А если бы участвовал, то вам бы не сказал. Но как аналитик считаю, что зимний боевой сезон пройдет в теперешнем режиме", – сказал Фельгенгауэр.

В январе исполняется ровно 1000 дней с того момента как на Донбассе начались боевые действия. 13 апреля 2014 года СНБО объявил о начале антитеррористической операции в Славянске, а уже 14 числа указ был подписан и.о. президента Украины Турчиновым. В самом начале боевые действия развернулись в Славянске Донецкой области, и пока в Донецке ограничивалось лишь митингами и захватами административных зданий, ползучая зараза войны начала распространяться на остальные города – Константиновку, Краматорск, Горловку.

Как заявлял третий президент Украины Виктор Ющенко, на данный момент Украина не знает, как победить Россию и вернуть мир на свои земли.

В свою очередь американский эксперт отмечал, что, если Россия решит попробовать завоевать всю Украину, Кремлю потребуются до 866 тысяч военнослужащих, потери будут огромными с обеих сторон.
война

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