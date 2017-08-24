Военный фотограф опубликовал впечатляющие снимки из АТО

Сегодня, 13:56

На фото изображен быт украинских военных


Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Работы фотографа. Фото: Facebook

Ко Дню Независимости фотограф и военный журналист Дмитрий Беляков опубликовал на своей странице в Facebook впечатляющие фото из зоны АТО.

"Это было год назад, во время боев 22-23 августа 2016 года, когда я гостил в одном из украинских батальонов в окрестностях Марьинки. Незабываемая ночь. Было очень страшно. Спасибо всем вам за то, что остались в живых, за беспрецедентное доверие", написал в сети Дмитрий Беляков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На фото изображен быт украинских военных в перерыве между боями. Фотограф два дня жил вместе с украинскими военными и местными жителями в укрытиях. Также на фотографиях можно увидеть, как украинские солдаты помогают местным ликвидировать пожар после обстрелов.
фото, Донбасс, военные, сеть, из зоны АТО, День независимости Украины

Вы сейчас просматриваете новость "Военный фотограф опубликовал впечатляющие снимки из АТО". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Владимир Грисюк

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Празднование Дня Независимости Украины: впечатляющие фото военного парада на Крещатике

Сегодня, 13:14

Помимо украинских военных, по главной улице столицы прошлись иностранные военные 

Люди

Безопасность в Киеве в День Независимости обеспечивают почти 400 спасателей

Сегодня, 12:15

Также создан дополнительный резерв из 215 человек и 69 единиц техники  

Украина

Разбитый оккупантами Донбасс. Фото: AFP

Порошенко: "Не простим Кремлю более 10 тысяч погибших украинцев"

Сегодня, 11:34

Российская армия вторглась в Украину без объявления войны, как когда-то Гитлер, отметил глава государства

Украина

Парад в Киеве. Фото из открытых источников

Военный парад на Майдане: онлайн-трансляция

Сегодня, 10:28

Парад принимает министр обороны Степан Полторак, также прибыл президент Порошенко

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования