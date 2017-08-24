Военный фотограф опубликовал впечатляющие снимки из АТО

Ко Дню Независимости фотограф и военный журналист Дмитрий Беляков опубликовал на своей странице в Facebook впечатляющие фото из зоны АТО.

"Это было год назад, во время боев 22-23 августа 2016 года, когда я гостил в одном из украинских батальонов в окрестностях Марьинки. Незабываемая ночь. Было очень страшно. Спасибо всем вам за то, что остались в живых, за беспрецедентное доверие", написал в сети Дмитрий Беляков.

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На фото изображен быт украинских военных в перерыве между боями. Фотограф два дня жил вместе с украинскими военными и местными жителями в укрытиях. Также на фотографиях можно увидеть, как украинские солдаты помогают местным ликвидировать пожар после обстрелов.