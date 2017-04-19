Волонтер рассказал, как украинские снайпера "гоняют" оккупантов

Сегодня, 15:33

Если снайпер вышел на "охоту", то позиция боевиков буквально вымирает, сказал Марко

Украинские снайпера держат в страхе оккупантов. Фото: РБК-Украина
Украинские снайпера держат в страхе оккупантов. Фото: РБК-Украина

Военный обозреватель и волонтер Серж Марко считает, что Вооруженные силы Украины серьезно выросли в профессиональном плане, и теперь уже оккупантам приходится не сладко, когда на "охоту" выходят украинские снайпера. Об этом он рассказал BBC Украина.

Он отметил, что раньше, в начале войны, в украинской армии было мало снайперов, которые умели работать с высокоточными винтовками, стреляющими на большие расстояния.

"У нас основная винтовка была СВД (разработанная в конце 1950-х годов в СССР, дальность стрельбы 1300 м – ред.). Сейчас уже в каждом батальоне есть винтовки 338 (дальность стрельбы 1400 м – ред.). Где-то есть и 50-й калибр (Дальнобойные крупнокалиберные винтовки – ред.). И люди уже умеют из них стрелять. То есть, мы вышли на качественный снайпинг, когда экипированный снайпер выходит на позицию, проводит там несколько дней и держит в страхе весь сектор. Как только по позициям противника проходит новость, что вышел снайпер, позиция буквально вымирает", – рассказал

Также он поведал, что в украинской армии также есть дальнобойные тепловизорные комплексы, которые работают на несколько километров и определяют движение сил противника – как пехоты, так и техники.

Как ранее сообщалось, на Донбассе неподалеку от одной из позиций украинских военных была замечена снайперская группа из двух человек, одного из них наши бойцы уничтожили, второй – скрылся.
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