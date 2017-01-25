Волонтеры штаба Ахметова выдают продуктовые наборы с обеих сторон линии соприкосновения (видео)

Наборы спасают от голода сотни тысяч мирных жителей на Донбассе

Они бежали из родного Славного в разгар боевых действий. Юлия Шевцова – одинокая мать с двумя детьми, спасаясь от обстрелов, не успела взять с собой даже зимнюю одежду.

Скитались по разным домам. Без работы женщина не в состоянии прокормить семью.

Молочные зубы Данила и Леры только начинают выпадать. Дети знают – по традиции взамен положенным под подушку зубам – должны быть подарки. Они их очень ждут, но мама Юлия Шевцова не знает, где найти на это деньги – вчера потратила последние.

"Со страху не взяла даже теплые вещи детям, я взяла только летние, я не знала, что им одеть", – говорит Юлия Шевцова, переселенка из Славного.

С места на место переезжали два года. Дом в Новомихайловке – четвертый по счету. В нем протекает крыша, а сквозь щели задувает ветер. Но выбирать безработной матери-одиночке не из чего.

"Утром просыпаешься пораньше, когда еще темно идешь, чтоб пока дети спят растопить. Чтоб дети не замерзли", – продолжила она.

Юлия постоянно поддерживать огонь в печи. Но от сквозняков это не спасает. Недавно Даниил переболел бронхитом. Лечить пришлось народными методами.

"Вот эти чаи заваривала, потом с медом… со всем оно прошло", – добавила она.

Накануне мама жарила пирожки из последней муки. Если бы не гуманитарная помощь Рината Ахметова, которую она получила в этот день, не представляет, что бы делала.

"Спасибо Ринату Леонидовичу большое за такую помощь для нас, это очень важно, потом что я не знаю, может, кто-то не поймет, но когда даже поесть нечего, сварить, знаешь, как переживаешь за детей", – отметила Юлия Шевцова.

Волонтеры штаба Ахметова раздают продуктовые наборы в сотнях населенных пунктах по обе стороны линии разграничения. Это спасает от голода сотни тысяч мирных жителей. Всего роздано 11 миллионов двести тысяч наборов выживания.

Под своими подушками Даня и Лера находят конфеты из наборов выживания. Дети уверенны – произошло чудо.

Самое важное для Юлии – видеть радостными своих сына и дочь. Ради них готова преодолеть любые трудности. А когда есть такая поддержка, то и чувствуешь себя увереннее.

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