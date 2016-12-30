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Вооруженного киевлянина задержали в Донецкой области http://www.segodnya.ua/img/article/7844/23_main.1483024427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/23_tn.1483024427.jpg Донбасс Полицейские обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа и пакет с порохом. Владельцу запрещенного груза грозит до 7 лет тюрьмы

Вооруженного киевлянина задержали в Донецкой области

Сегодня, 03:15

Полицейские обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа и пакет с порохом. Владельцу запрещенного груза грозит до 7 лет тюрьмы

У жителя Киева нашли две гранаты РГД-5. Фото: полиция
У жителя Киева нашли две гранаты РГД-5. Фото: полиция

На блокпосту около села Малиновка Славянского района правоохранители остановили автомобиль, направляющийся в сторону Бахмута. При проверке одного из пассажиров, жителя Киева 1992 года рождения, у него нашли две гранаты РГД-5, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"При дальнейшем осмотре салона машины и вещей правонарушителя оказалось, что тот перевозил также два ножа и пакет весом около 750 грамм – с веществом, похожим на порох. Все изъятое направлено на экспертизу", – отмечают правоохранители.

pm960image002Фото: полиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Парню грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в декабре на одном из блокпостов в Запорожской области у пассажиров микроавтобуса "Фольксваген" обнаружили две гранаты с запалами.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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