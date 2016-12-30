Вооруженного киевлянина задержали в Донецкой области

Полицейские обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа и пакет с порохом. Владельцу запрещенного груза грозит до 7 лет тюрьмы

На блокпосту около села Малиновка Славянского района правоохранители остановили автомобиль, направляющийся в сторону Бахмута. При проверке одного из пассажиров, жителя Киева 1992 года рождения, у него нашли две гранаты РГД-5, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

"При дальнейшем осмотре салона машины и вещей правонарушителя оказалось, что тот перевозил также два ножа и пакет весом около 750 грамм – с веществом, похожим на порох. Все изъятое направлено на экспертизу", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 и ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Парню грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в декабре на одном из блокпостов в Запорожской области у пассажиров микроавтобуса "Фольксваген" обнаружили две гранаты с запалами.