Вооруженные люди заблокировали железную дорогу в Бахмуте (фото,видео)

Около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде, сообщили правоохранителям

В Бахмуте Донецкой области вооруженные люди в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В 10.39 в колл-центр "102" поступило сообщение от дежурной на станции Бахмут о том, что около 50 человек остановили тепловоз и с помощью машин перекрыли движение на железнодорожном переезде. На место направлена следственно-оперативная группа полиции", – информируют правоохранители.

Фото: полиция

В полиции установили, что неизвестные вооруженные люди в камуфляже и на бусах перекрыли железнодорожное полотно по ул. Корсунского, заблокировали тепловоз, где находятся работники железной дороги, с целью перекрытия движения на станцию Никитовка.

Отмечается, что весь личный состав Бахмутского отдела полиции поднят по тревоге.

"В связи с тем, что в районе передвигается большое количество неизвестных людей с оружием, по распоряжению главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина весь личный состав Бахмутского ОП поднят по тревоге. Полицейские перешли на усиленный вариант несения службы", – добавили в пресс-службе полиции.

Фото: полиция

Напомним, 25 января в знак протеста против торговли с оккупантами была заблокирована железная дорога в Луганской области.

Как сообщили в "Укрзализныци", участники блокады также повредили пути, вырезав 1 м рельсов. Кроме того, в пресс-службе ведомства заявили, что убытки от блокировки перевозочного процесса и повреждения железнодорожного имущества "Укрзализныця" оценивает в 2,3 млн грн.

Полиция возбудила дело из-за блокирования железной дороги между станциями Светланово и Шипилово в Луганской области людьми в камуфляжной одежде, среди которых народные депутаты, по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса.

Это статья о блокировании транспортных коммуникаций, которое нарушает работу транспорта, создает опасность для жизни людей или приводит к другим тяжелым последствиям. Такие действия наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов или исправительными работами до 2 лет, или арестом до 6 месяцев, или ограничением свободы до 3 лет.