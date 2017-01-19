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Возле Авдеевки произошел бой (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7899/83_main.1484859066.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/83_tn.1484859066.jpg Донбасс Украинские военные прогнозируют непростую ночь 

Возле Авдеевки произошел бой (видео)

Сегодня, 22:50

Украинские военные прогнозируют непростую ночь 


19 января под Авдеевкой украинские позиции под обстрелами находились от обеда.

Враг начал огонь из гранатометов, и с каждым часом наращивал калибр оружия, передает 5 канал.

Боевики начали обстреливать украинские позиции из гранатометов. Армейцы вынуждены отвечать, потому что есть угроза их жизни. Огнем в ответ украинские защитники пытаются помешать вражеским разведчикам, которые подкрадываются к позициям ВСУ.

"Отстрелянные гильзы и огонь среди бела дня – такое у нас по несколько раз на день", – рассказывают военные.

Обстрелы усиливаются. С каждой новой атакой террористы применяют оружие все большего калибра. Так к позициям армейцев под прикрытием огня пытается подойти диверсионная группа врага.

По словам армейцев, с началом года состоялась ротация. На вражеских позициях теперь террористический батальон "Спарта".

Напоследок военные прогнозируют, что сегодняшняя ночь на позициях будет непростой.
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