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Впервые за 3 года войны: Турчинов указал на важное достижение военных на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7850/56_main.1483270147.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/56_tn.1483270147.jpg Донбасс Секретарь СНБО уверен, что 2017 год станет годом побед для Украины

Впервые за 3 года войны: Турчинов указал на важное достижение военных на Донбассе

Сегодня, 13:29

Секретарь СНБО уверен, что 2017 год станет годом побед для Украины

Александр Турчинов. Фото: pravda.com.ua
Александр Турчинов. Фото: pravda.com.ua

Впервые за три года войны в 2016 году Украина не уступила боевикам ни один метр земли на Донбассе.

Об этом заявил глава СНБО Александр Турчинов.

"Он (2016 год) был чрезвычайно сложным для всех: для нашего государства, для наших граждан, и прежде всего – для воинов, которые стоят на переднем крае нашей обороны. Они и сейчас, в эти праздничные дни, защищают наше государство от сильного и жестокого врага… В 2016 году, впервые за три года войны, мы не уступили ни один метр своей земли агрессору. Даже наоборот, шаг за шагом, системно выталкиваем их (боевиков) с нашей территории. Это только начало, и следующий, 2017, должен быть годом наших побед, нашего единства и ростом силы и мощи Украины!" – говорится в сообщении.

Кроме того, Турчинов пожелал украинцам мира и добра в новом году:

"Желаю, чтобы 2017 Новый год для вас исполнился добрыми делами, яркими событиями, положительными эмоциями и новыми достижениями. Пусть он войдет в ваши дома с миром, достатком и процветанием. Любви вам и счастья! Пусть Господь благословит ваши семьи и нашу Украину".
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