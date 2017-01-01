Впервые за 3 года войны: Турчинов указал на важное достижение военных на Донбассе

Впервые за три года войны в 2016 году Украина не уступила боевикам ни один метр земли на Донбассе.

Об этом заявил глава СНБО Александр Турчинов.

"Он (2016 год) был чрезвычайно сложным для всех: для нашего государства, для наших граждан, и прежде всего – для воинов, которые стоят на переднем крае нашей обороны. Они и сейчас, в эти праздничные дни, защищают наше государство от сильного и жестокого врага… В 2016 году, впервые за три года войны, мы не уступили ни один метр своей земли агрессору. Даже наоборот, шаг за шагом, системно выталкиваем их (боевиков) с нашей территории. Это только начало, и следующий, 2017, должен быть годом наших побед, нашего единства и ростом силы и мощи Украины!" – говорится в сообщении.

Кроме того, Турчинов пожелал украинцам мира и добра в новом году:

"Желаю, чтобы 2017 Новый год для вас исполнился добрыми делами, яркими событиями, положительными эмоциями и новыми достижениями. Пусть он войдет в ваши дома с миром, достатком и процветанием. Любви вам и счастья! Пусть Господь благословит ваши семьи и нашу Украину".