Врачи рассказали о страшных ранах бойцов с Донбасса

Сегодня, 17:32

Минувшей ночью в реанимацию попали три украинских бойца

Медики пытаются спасти жизни бойцов. Фото: AFP
Медики пытаются спасти жизни бойцов. Фото: AFP

В областную больницу им. Мечникова минувшей ночью поступили трое раненых на Донбассе бойцов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети главврач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, военных сразу поместили в реанимацию.

"Минно-взрывные ранения из 120-го калибра оставляют, как правило, немного шансов. Впереди сложный путь в мечниковских операционных и реанимационных залах. Ранения сложные: в голову, грудь, живот, поясницу, оторванные конечности, тяжелые контузии", – пояснил Рыженко.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое были ранены.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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