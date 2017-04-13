Врачи рассказали о страшных ранах бойцов с Донбасса
Минувшей ночью в реанимацию попали три украинских бойца
В областную больницу им. Мечникова минувшей ночью поступили трое раненых на Донбассе бойцов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети главврач больницы Сергей Рыженко.
По его словам, военных сразу поместили в реанимацию.
"Минно-взрывные ранения из 120-го калибра оставляют, как правило, немного шансов. Впереди сложный путь в мечниковских операционных и реанимационных залах. Ранения сложные: в голову, грудь, живот, поясницу, оторванные конечности, тяжелые контузии", – пояснил Рыженко.
Напомним, за минувшие сутки на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое были ранены.
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