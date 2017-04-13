Врачи рассказали о страшных ранах бойцов с Донбасса

Минувшей ночью в реанимацию попали три украинских бойца

В областную больницу им. Мечникова минувшей ночью поступили трое раненых на Донбассе бойцов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети главврач больницы Сергей Рыженко.

По его словам, военных сразу поместили в реанимацию.

"Минно-взрывные ранения из 120-го калибра оставляют, как правило, немного шансов. Впереди сложный путь в мечниковских операционных и реанимационных залах. Ранения сложные: в голову, грудь, живот, поясницу, оторванные конечности, тяжелые контузии", – пояснил Рыженко.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе один украинский военный погиб, еще двое были ранены.