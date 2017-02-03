Врачи спасли зрение раненому в Авдеевке британскому журналисту – Стокоз

Сегодня, 18:14

Фотограф приехал в город снять репортаж о событиях в Авдеевке и получил ранение во время обстрела боевиков 

Врачи спасли зрение журналисту. Фото: neboleem.net
Врачи спасли зрение журналисту. Фото: neboleem.net

Украинские врачи спасли зрение раненому в Авдеевке британскому фоторепортеру.

Об этом сообщил заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Игорь Стокоз на своей странице в соцсети.

"Слава Богу, украинские врачи спасли зрение раненому вчера в Авдеевке британскому журналисту", – написал заместитель губернатора Донецкой области.

Напомним, 33-летний фоторепортер из Великобритании приехал снять репортаж о событиях в Авдеевке. Во время одного из обстрелов боевиков он находился в пятиэтажном жилом доме, когда рядом прогремел взрыв. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица, проникающее ранение левого глаза, ранение века правого глаза и слепое непроникающее ранение грудной клетки. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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